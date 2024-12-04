Свыше 267 тыс водителей обратились в подмосковную службу помощи при ДТП в 2024 году

За 11 месяцев 2024 года служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области оказала помощь участникам более 133 тыс. ДТП без пострадавших, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На «горячей линии» помогли оформить более 18 тысяч ДТП по Европротоколу, а около 52 тысяч аварий — в центрах помощи.

Служба помощи — это единое пространство помощи, в рамках которого функционируют круглосуточная «горячая линия» и 16 стационарных центров. Сотрудники службы помогают участникам ДТП сократить время пребывания на месте происшествия и быстро осуществить необходимые первоочерёдные действия, а также оформить Европротокол, избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших и консультируют по всем остальным вопросам оформления ДТП.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать ТС с проезжей части, чтобы избежать повторного ДТП.

Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить у оператора службы помощи при ДТП, также оформить Европротокол можно через мобильные приложения «Госуслуги Авто» и «112 МО».

Центры помощи при ДТП работают ежедневно с 8 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.