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Свыше 220 заявлений получено на проведение работ на федеральных дорогах Подмосковья

Более 220 заявлений на проведение работ на федеральных дорогах получили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Всего в рамках госуслуги «Выдача технических условий на проведение работ для дорог ФДА Росавтодор» было выдано 12 положительных решений, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках услуги специалисты Минтранса Подмосковья направляют межведомственные запросы в федеральные органы власти. Из-за этого срок предоставления услуги увеличивается и составляет до 30 рабочих дней», — отметили в ведомстве.

Основной целью предоставления услуги является получение техусловий на строительство или реконструкция объектов дорожного сервиса, устройство примыкания к федеральной дороге, размещение рекламных конструкций или переустройство инженерных коммуникаций.

Заявителям следует обратить внимание на принадлежность дороги — дорога должна находиться в оперативном ведении ФДА «Росавтодор». Это одна из наиболее частых ошибок, допускаемых заявителями. Принадлежность дороги можно проверить на сайте мособлдороги.рф.

Данная услуга предоставляется в электронном виде через портал региональных «Госуслуг», результат которой приходит заявителю в личный кабинет на РПГУ.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.