Свыше 150 км пути отремонтировано на МЖД с начала ремонтно-путевой кампании

В ходе ремонтно-путевой кампании, которая проводится с апреля по октябрь, на МЖД отремонтировано 151 км пути, уложено 98 комплектов стрелочных переводов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В Московской области основные работы выполнены на следующих наиболее протяженных участках: Чисмена-Волоколамск –12,7 км, Виноградово-Воскресенск –17,7 км, Гжель-Куровская — 12 км, Поварово-3-Манихино-2 — 16,3 км. Также работы провели в Рязанской, Калужской, Смоленской областях.

«Почти 70% работ проводится по технологии „закрытый перегон“. Такой метод позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ за меньший промежуток времени. При этом движение поездов организуется по соседним путям в реверсивном режиме. В работах задействуется 265 единиц путевой и строительно-дорожной техники, а также почти 2 тыс. единиц подвижного состава, в том числе вагоны хоппер-дозаторы и рельсовозные составы», — отметил начальник МЖД Валерий Танаев.

Кроме того, уложено 18,7 км нового пути и 77 стрелочных переводов в рамках развития Центрального транспортного узла.Всего в этом году планируется провести ремонт 348,9 км пути и уложить 78,3 км нового пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.