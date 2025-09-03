Свыше 1,4 тыс вещей оставили в автобусах «Мострансавто» с начала года

С начала года пассажиры оставили в автобусах «Мострансавто» уже более 1400 вещей. Традиционно в топе «потеряшек» остаются телефоны, зонты и банковские карты, но каждый месяц преподносит свои сюрпризы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В этом августе список необычных находок пополнился новыми позициями. Так, в одном из автобусов был забыт подарочный сертификат в спа-салон. Также сотрудники компании обнаружили целую коллекцию миниатюрных кактусов в горшочках, розовый альбом с наклейками, гидрокостюм и шорты для плавания.

День знаний, 1 сентября, всегда отличается особым настроением и особыми забытыми вещами. В этом году праздник не стал исключением. Помимо стандартных школьных ранцев и сменной обуви, в автобусах остались весьма символичные предметы, как праздничный букет гладиолусов и астр, школьная сменка, ланч-бокс. Самая неожиданная находка дня — карнавальный костюм медведя.

Вернуть забытую вещь можно через специальный раздел «Забытые вещи» на официальном сайте Мострансавто. Для поиска необходимо заполнить форму, указав дату, номер маршрута и описание предмета. Все найденные вещи хранятся в течение полугода (скоропортящиеся продукты — до 3 дней), после чего утилизируются. Для получения необходимо предъявить паспорт.

«Мострансавто» напоминает: если был замечен бесхозный предмет в салоне, не стоит его трогать, лучше сразу сообщить водителю, специалисту службы охраны автовокзала или автостанции. У сотрудников компании есть четкие инструкции на такие случаи. Рекомендуем быть внимательными и следить за своими личными вещами во время поездки.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает более 5 000 автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.