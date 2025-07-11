Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

С 1 мая свыше 12,6 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье. Маршруты работают в Коломне, Лыткарине и Серпухове, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, с начала сезона в Серпухове проплыли более 4,2 тыс. человек, в Лыткарине — около 7 тыс., а в Коломне — более 1,5 тыс.

В Лыткарине от причала «Лыткарино» до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер «Стриж». Он преодолевает 800 метров за пять минут и будет ходить до 20 ноября.

В Коломне теплоход «Москва-108» следует от причала «Бочманово» до причала «Притыка». Длина маршрута — 24 километра, время в пути — полтора часа. В Серпухове теплоход «Зуша» доставляет пассажиров от причала «Серпухов» до причала «Сады». Расстояние в четыре километра катер преодолевает примерно за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

Проезд можно оплатить наличными, банковскими картами или картой «Стрелка», а также наличными средствами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.