Статусная покупка: психолог рассказала о влиянии на женщину нового автомобиля

Эксперт-психолог Ольга Твардовская заявила, что приобретение автомобиля может помочь женщине стать увереннее в себе и благотворно влияет на общий гормональный фон, сообщает Газета.ru .

«Автомобиль — это статусная покупка, поэтому он повышает самооценку женщины. Она становится более уверенной, более мобильной. И может сделать гораздо больше, чем она делала раньше», — сказала психолог.

По ее словам, автомобиль даже может снизить в организме гормон стресса — кортизол — и, как любое положительное событие, успокаивает дыхание. То же касается и успешной сдачи экзамена в ГИБДД. Кроме того, покупка автомобиля отвлекает женщину от внутренних проблем и зацикленности на себе.

Ранее сообщалось, что любительницы мотоциклов и женщины, склонные к агрессивному вождению, также могут быть замечены в изменах: это объясняется потребностью в сильных эмоциях и низким порогом соблюдения социальных норм.

