Станция Химки стала одной из самых востребованных на МЦД-3 с января

Железнодорожная станция городского округа Химки стала одной из самых популярных на МЦД-3 с начала года. В общей сложности поезда перевезли более 60 млн человек на этом направлении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рекорд по количеству поездок был зафиксирован 10 апреля, когда третьим диаметром пассажиры воспользовались 443 тыс. раз. Перевозки выросли на 22%. Всего же за время работы МЦД-3 было зафиксировано более 100 млн поездок.

На данный момент разрабатывается проект строительства новой железнодорожной станции округа вблизи жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы».

«Платформу планируется возвести в непосредственной близости от монумента «Противотанковые ежи». Жителям предложили выбрать один из шести вариантов названий: «Монумент», «Химки — 2», «Ул. Германа Титова», «Новые Химки», «Ленинградское шоссе» и «Две Столицы», — рассказал первый заместитель главы Химок Родион Левочка.

К работам планируют приступить в 2025 году после утверждения финальной версии проекта. Новая станция улучшит транспортную доступность двух микрорайонов — Новых и Старых Химок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.