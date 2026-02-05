Стало известно, сколько в среднем стоит новый автомобиль в Нижегородской области

В Нижегородской области в январе цены на новые автомобили выросли на 4,6%, достигнув в среднем 2,62 млн рублей, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на сервис «Авто.Ру Бизнес».

В начале 2026 года на местном авторынке подорожали несколько востребованных китайских моделей, в то время как все машины, подешевевшие за этот период, оказались отечественного производства.

Самый заметный скачок цен произошел у китайского седана Chery Arrizo 8 — на 7,5%. Кроме того, увеличилась стоимость Jaecoo J8 (на 4,7%) и Haval Dargo (на 3,1%). А российский Lada Largus подешевел почти на 4%, опустившись до 1,81 млн рублей. За ним следуют Lada Niva Travel (минус 2,3%) и свежий отечественный кроссовер TENET T8 (минус 1,5%).

Эксперты подчеркнули, что за год доля российских автобрендов на рынке выросла на 11%. Основной причиной называют рост утилизационного сбора. По результатам января средняя цена российского автомобиля составила примерно 2,03 млн рублей, тогда как китайский обошелся в 3,94 млн рублей.

