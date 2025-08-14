Стало известно, сколько россиян на самом деле пристегиваются в автомобиле

Журналисты провели опрос среди читателей и выяснили, что 56% жителей России всегда используют ремни безопасности во время поездок, сообщает kp.ru .

Исследование редакции показало, что чуть более 50% опрошенных не только сами соблюдают правила безопасности, но и контролируют, чтобы все пассажиры были пристегнуты, включая поездки на задних сиденьях, рассматривая это как необходимое условие безопасного передвижения.

Большинство респондентов серьезно относятся к использованию ремней безопасности. Один из участников отметил, что в его семье строго соблюдают правило пристегиваться в любом транспорте, включая такси и междугородние автобусы. Другой респондент подчеркнул важность ремней как основы безопасности в автомобиле, а третий поделился личным опытом, когда ремень спас ему жизнь.

Однако исследование выявило, что более трети опрошенных (36%) пристегиваются только на переднем сидении, игнорируя эту меру безопасности на задних местах. Некоторые признались, что просто забывают пристегнуться, когда сидят сзади.

7% опрошенных признались, что полностью игнорируют ремни безопасности или используют их нерегулярно, независимо от занимаемого в автомобиле места. Эти люди считают, что пристегиваться или нет — их личное дело, поскольку ремни влияют только на индивидуальную безопасность, а не на общую дорожную ситуацию. Некоторые участники опроса утверждают, что не видят смысла пристегиваться при движении на низких скоростях, например в пробках или за городом.

В опросе kp.ru поучаствовали 5,8 тысячи подписчиков сайта, а также групп и пабликов редакции в популярных соцсетях и мессенджерах.

