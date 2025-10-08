Стало известно, подешевеют ли российские машины в 2026 году

сегодня в 18:45

Экономист Капустина: ситуация с ценами на машины в РФ не изменится в 2026 году

Необходимо время, чтобы российские машины подешевели. В 2026 году значительных изменений стоимости ожидать не стоит, рассказала « ФедералПресс » доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

На цены российских авто в 2026 году повлияют ряд факторов. Среди них изменения в производственных цепочках, колебания курса доллара, адаптация промышленности к актуальным условиям импортозамещения, считает экономист.

Увеличилась стоимость компонентной базы. Отечественные изготовители машин должны искать альтернативные способы покупки электронных систем, двигателей, трансмиссий. Это увеличивает себестоимость автомобилей, отметила Капустина.

Геополитическая обстановка также давит на сферу. Из-за инфляции оказывается давление на предприятия, добавила экономист.

Дорожают металлы, пластик, резина, энергоносители. Из-за этого российские машины дорожают. В среднесрочной перспективе ситуация вряд ли изменится, подчеркнула Капустина.

