Стало известно, что в России может возникнуть дефицит командиров воздушных судов (КВС) в связи с переходом на отечественные самолеты из-за санкций и необходимости переподготовки летнего состава, сообщает Постньюс .

Отмечается, что в Комплексной программе развития авиационной промышленности указано, что в ближайшие пять лет в России планируют выпустить более 1 тыс. гражданских самолетов. Согласно программе, к 2030 году для нужд гражданской авиации будет создано 990 самолетов: 270 самолетов МС-21-310, 158 самолетов «Освей» (ЛМС-192), 142 Sukhoi Superjet New, 139 самолетов «Байкал» (ЛМС-901), 113 Ту-214, 105 ТВРС-44 «Ладога», 51 Ил-114-300, 12 Ил-96-300.

С помощью этого российский кабмин сможет решить проблемы с обновлением авиапарка и стабилизировать авиаотрасль в России, сделав ее независимой от санкций. Однако эксперты предполагают, что это может вызвать нехватку КВС, способными управлять отечественными бортами, особенно к концу десятилетия, когда объемы производства вырастут.

«Рано или поздно мы окажемся в ситуации, когда количество новых отечественных самолетов значительно возрастет, а вместе с ним — потребность в квалифицированных экипажах. Без системного подхода к обучению и подготовке кадров дефицит пилотов станет реальностью уже к 2029 году», 一 заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Также он отметил, что КВС формируются из числа вторых пилотов. В сложившейся ситуации необходимо будет делать упор на повышение их квалификации. А процесс подготовки таких кадров потребует значительных временных и материальных ресурсов. Сфере необходимы программы переобучения, тренажеры, инструкторы. На данный момент для новых российских моделей ничего из этого нет.