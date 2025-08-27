Стало известно о пострадавших в крупном ДТП на Кутузовском проспекте
Фото - © Медиасток.рф
Три человека получили травмы в массовой автоаварии на Кутузовском проспекте в Москве. Двоих пострадавших увезли в ГКБ имени Пирогова, третьего — в Боткинскую больницу, сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.
На месте аварии работают скорая помощь и полиция.
Из-за аварии движение в сторону центра Москвы затруднено на 2,7 километра, в сторону Подмосковья — на 3 км. Заняты четыре полосы из пяти, сообщал столичный Дептранс.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Причины массовой аварии на Кутузовском проспекте выясняются.