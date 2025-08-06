Стало известно, кому в России нельзя будет садиться за руль авто с 1 сентября

Водителям с аутизмом и синдромом Ретта запретят садиться за руль с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать обновленные медицинские противопоказания для водителей. В Федеральный закон о безопасности дорожного движения внесли изменения, приведя список ограничений в соответствие с актуальной редакцией Международной классификации болезней МКБ-10. Теперь людям с расстройствами психологического развития нельзя будет садиться за руль, сообщает «Царьград» .

После вступления в законную силу новых правил, людям с определенными общими расстройствами психологического развития будет запрещено садиться за руль. В перечень таких состояний теперь входят аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

Также категории ограничений, которые ранее подразделялись на четыре основные группы, включающие нарушения психического здоровья, зависимости от психоактивных веществ, проблемы неврологического характера и заболевания глаз, претерпели некоторые терминологические изменения. В частности, в разделе о патологиях зрения специалисты заменили специализированный термин «ахроматопсия» на более доступное для понимания выражение «аномалия цветового восприятия».

Ранее в России вступили в силу радикальные изменения в правилах дорожного движения, существенно расширяющие привилегии спецтранспорта. Теперь водители обязаны уступать дорогу не только машинам экстренных служб с цветографикой, но и автомобилям чиновников.