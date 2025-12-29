Стало известно, когда выгоднее всего брать такси в новогодние праздники

Mash: пик спроса и цены на такси придется после боя курантов 1 января

Такси будет пользоваться большим спросом сразу после боя курантов в новогоднюю ночь — ровно в 00:00. Следовательно, цены на него будут высокими, а начнут падать только около 3–4 часов утра, сообщает Mash .

Представители Яндекс Go отмечают, что динамика спроса и цен на такси может отличаться в зависимости от региона. Так, жители Хабаровска и Владивостока активно пользуются такси уже с 16:00–18:00 по местному времени 31 декабря.

В Сибири и на Урале спрос на такси повышен после 19:00–20:00. В Москве и Санкт-Петербурге пик приходится на 20:00, к 22:00 спрос и цены стабилизируются, но после полуночи происходит резкий скачок.

1 января утром такси пользуется особой популярностью. Но с 8 до 10 часов утра стоимость поездок приближается к обычной. 2 января цены становятся базовыми. Специалисты рекомендуют планировать поездки заранее, опираясь на динамику спроса.

Ранее основатель таксопарка Станислав Егевцев объяснил, что водители такси могут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц при правильном графике работы и соблюдении дисциплины. Также он назвал распространенные ошибки, которые мешают получать большой доход.

