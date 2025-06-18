Стало известно, чем уникален новый минивэн Aurus Arsenal в VIP-комплектации

Стало известно, что из себя представляет новинка люксового автомобильного бренда Aurus минивэн Aurus Arsenal в эксклюзивной VIP-комплектации, сообщает Life.ru .

Бренд представил свой первый минивэн как единственный в России MPV сегмента ультрапремиум. Известно, что машина оснащена мощным двигателем внутреннего сгорания на 598 лошадиных сил и полным приводом. Система была создана экспертами ФГУП «НАМИ» и обеспечивает уникальное сочетание комфорта и технологий.

Также данная модель уже успела стать символом статуса, так как используется для сопровождения высокопоставленных лиц, например, президента РФ, и пока не доступен для массового приобретения. Компания зовут запустить автомобиль как коммерческий проект в виде VIP-кабинета. Пока информация о дате выхода на рынок и стоимости остается неизвестной, при этом Aurus предложит легкую версию минивэна и его бронированную модификацию.

Более того, уникальными элементами микроавтобуса стали перегородка с затемнением и выдвижной телевизор для комфорта пассажиров. Стоит напомнить, что проект не предназначен для гражданского использования и не будет доступен обычным покупателям.