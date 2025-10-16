Стала известна последняя дата, когда можно пригнать авто по прошлым ценам

Если Минпромторг РФ действительно перенесет на месяц вперед (с 1 ноября на 1 декабря) дату введения новой формулы расчета утилизационного сбора на авто из-за рубежа, то в последний раз заказать пригон авто по прошлым тарифам можно будет до 24 октября. Об этом Газета.ru рассказал учредитель фирмы «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

Он выразил надежду, что за выходные Минпромторг выступит с официальным заявлением. После этого россияне смогут оплатить пригон авто по прошлым тарифам утильсбора.

По мнению Рогова, в случае переноса сроков нововведения на 1 декабря, приобрести машину нужно будет до 23-24 октября максимум. В таком случае авто удастся доставить и растаможить по прежним ценам.

Если заказать пригон машины после 24 октября, возникнет вероятность того, что машину не успеют растаможить до вступления в силу нововведения. Тогда покупателю предстоит заплатить огромную сумму за утилизационный сбор, которая может быть выше даже 1 млн рублей.

С 1 ноября 2025 года в РФ должна была заработать новая формула начисления утильсбора на машины из-за границы. Согласно ей, за авто с мощностью более 160 лошадиных сил, которые привозят россияне для личного пользования, придется платить коммерческий тариф, а не льготный.

