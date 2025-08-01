Спортсменка из Королева представит Россию на мировом первенстве по ММА

19-летняя спортсменка из Королева Елизавета Эпштейн, готовится представить Россию на международной арене по смешанным единоборствам (ММА). Этой осенью она выйдет на бой в составе национальной сборной на одном из самых престижных мировых турниров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортивную карьеру Елизавета начала в 14 лет, когда переступила порог Академии единоборств «Файтзона» и уже через несколько месяцев одержала свою первую победу. Сегодня королевская спортсменка является двукратной чемпионкой России сразу в двух дисциплинах — панкратионе и смешанных единоборствах (ММА). В своем активе она имеет более 20 боев, причем подавляющее большинство завершила досрочно.

В рамках подготовки к мировому первенству девушка тренируется дважды в день под руководством старшего тренера сборной Московской области Кирилла Селезнева. Она совершенствует свою выносливость, скорость реакции и тактическое мышление.

В арсенале Елизаветы проверенные методики и современные подходы, направленные на повышение результативности выступлений.

На сегодняшний день Елизавета Эпштейн первый номер сборной России по ММА (18–20 лет, до 47,6 кг) и одна из главных претендентов на победу.

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«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.