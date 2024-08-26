Специалисты ЦППК раздают воду из-за жары на вокзалах и станциях Подмосковья

В связи с жаркой погодой ЦППК бесплатно раздает воду пассажирам 25 и 26 августа, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Воду можно получить в эти дни с 14:00 до 17:00 у сотрудников компании в местах отправления пригородных поездов на семи железнодорожных вокзалах и пяти московских и подмосковных станциях.

Раздачу воды прямо сейчас уже проводят на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Выхино, Мытищи, Площадь трех вокзалов, Подольск и Тушинская.

В ведомстве напомнили о соблюдении правил безопасности в жаркую погоду — пить больше воды и минимизировать время нахождения на улице в активные солнечные часы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.