Специалисты отремонтировали поврежденные ограждения на 7 дорогах Подмосковья

Ремонт провели в семи населенных пунктах: на ул. Менделеева в Жуковском, ул. Социалистической в Рузе, ул. Ново-Никольской в Красногорске, ул. Первомайской в п. Мисайлово Ленинского округа и на дорогах близ СНТ Химик-1 и д. Ахтырка в Сергиево-Посадском округе и у д. Пасильево Можайского округа.

Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения — ограждениям, искусственным неровностям, светофорным объектам, знакам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.