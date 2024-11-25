Спасший людей из горящего SSJ-100 пассажир рассказал про первые секунды пожара

Пассажир, спасший людей из горящего российского самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье, рассказал про первые секунды после жесткой посадки воздушного судна и начале пожара, сообщает SHOT .

42-летний Султан летел в Турцию по работе. Он сидел в передней части самолета. При подлете к турецкому аэропорту мужчина почувствовал, что что-то не так.

Затем произошел жесткий удар о землю. По словам Султана, после этого в салоне началась паника. Мужчина отметил, что стюардесса растерялась и не знала, что делать.

Султан потребовал открыть дверь. Когда мужчина понял, что стюардесса пребывает в шоке, он самостоятельно открыл аварийную дверь. Затем Султан начал помогать выходить другим пассажирам. Среди них также были дети.

Султан рассказал, что к месту инцидента быстро подъехали около шести пожарных машин. Они оперативно потушили пожар. Сейчас Султан чувствует себя хорошо, говорит, что не считает себя героем. В понедельник мужчина улетает обратно домой, в Краснодарский край.

SSJ-100 24 ноября выполнял рейс из Сочи в Анталью. После жесткого приземления воздушного судна начался пожар. Жертв нет.

Ранее стало известно, что пассажиры не давали эвакуироваться из горящего самолета. После начала пожара они ринулись доставать вещи с багажных полок, мешая тем самым выходить другим людям.