Спасатели Подмосковья оказали помощь участнику ДТП, которого выкинуло из машины

Начальник караула Денис Вислогузов рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что на 87 километре трассы М-4 «Дон» Skoda Octavia столкнулась с жестким ограждением трассы (отбойником). В результате аварии пассажира выбросило из легковушки на дорогу около ограждения, и ему требовалась помощь.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место аварии, оценили ситуацию и отключили аккумулятор машины. Также специалисты оказали первую и психологическую помощь 28-летнему пассажиру. Спасатели аккуратно закрепили мужчину на мягких носилках и передали его сотрудникам скорой помощи. С многочисленными ушибами пострадавшего госпитализировали в Ступинскую областную клиническую больницу. Водитель транспортного средства в медицинской помощи не нуждался», — уточнил Денис Вислогузов.

Жителям Подмосковья, напомнили о том, что нужно быть внимательными на дороге. Нельзя нарушать правила дорожного движения, необходимо соблюдать скоростной режим, следить за техническим состоянием автомобиля, а также учитывать свои возможности в управлении транспортными средствами и состояние дорожного полотна в зависимости от погодных условий.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.