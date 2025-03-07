Создан для комфорта горожан: виртуальный «Подорожник» запущен в Петербурге

В Санкт-Петербурге официально запустили виртуальную версию популярной транспортной карты «Подорожник» после успешного тестового периода. Новое мобильное приложение теперь могут использовать все жители и гости города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Этот современный сервис призван упростить жизнь более чем 5 млн пассажиров, ежедневно пользующихся городским транспортом. Главное достоинство электронной версии — моментальное пополнение счета через интернет без необходимости активации или посещения касс.

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, процесс внедрения цифровых решений в транспортную инфраструктуру города активно продолжается.

«Новое приложение создано для комфорта горожан и экономии их времени», — подчеркнул глава города.

В нем можно приобрести все виды проездных билетов — от месячных абонементов до суточных, а в скором времени планируется добавить и льготные категории.

Функционал приложения позволяет не только покупать и пополнять билеты, но и просматривать историю поездок, а также использовать навигационные инструменты городского транспортного портала для выбора наиболее удобных маршрутов.

Пробная версия приложения, запущенная в 2024 году с участием 25 тыс. добровольцев, подтвердила свою эффективность. Пользователям, участвовавшим в тестировании, необходимо обновить приложение и войти в свой аккаунт — все купленные ранее билеты сохранятся.

Загрузить виртуальный «Подорожник» можно в официальных магазинах приложений. Иконку сервиса легко узнать: зеленый круг с изображением листа подорожника. Детальная информация о том, как пользоваться приложением, размещена на сайте ГКУ «Организатор перевозок».