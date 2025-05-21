Совет Федерации одобрил закон о локализации автомобилей такси

Совет Федерации одобрил закон о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых для работы в такси. Закон направлен на комплексное технологическое развитие автопрома, сообщается на сайте Совфеда.

13 мая Госдума сразу во II и III чтениях приняла законопроект, согласно которому в России вводятся требования к уровню локализации автомобилей такси. Авторы документа — глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

По словам Кутепова, закон был разработан и принят по поручению главы государства Владимира Путина. Он позволит стимулировать активное использование отечественных автомобилей в сфере такси.

«Новые требования создадут дополнительный спрос на 40—50 тыс. российских машин в год», — отметил сенатор.

Он добавил, что допспрос позволит создать новые рабочие места, увеличить производство товаров с высокой добавленной стоимостью, а также ежегодно пополнять федеральный бюджет на 10-12 млрд рублей за счет налогов. При этом переход к новым требованиям продлится до 2033 года. Это даст производителям и потребителям время адаптироваться.

Как новый закон о локализации такси может сказаться на стоимости и комфорте пассажироперевозок, читайте в материале РИАМО.