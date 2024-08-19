Сотрудники Госавтоинспекции в Щелкове проверили техсостояние школьных автобусов

Перед началом нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции в Щелкове проверили техническое состояние школьных автобусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рейде также участвовали представители регионального управления административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Инспекторы уделили особое внимание наличию ремней безопасности, исправности тормозной системы, работоспособности внешних световых приборов, состоянию шин и другим параметрам, которые влияют на безопасность перевозки детей.

Также в ходе проверки анализируются сведения о водителях, участвующих в перевозке детей: стаж работы, дисциплина на дороге. Главная цель таких проверок — снизить аварийность на пассажирском транспорте, предупредить и пресечь нарушения ПДД. Сотрудники ГАИ напоминают, что любое нарушение во время движения может стать причиной ДТП.

Проверка готовности школьных автобусов — важный этап подготовки к новому учебному году. Ведь безопасность детей всегда должна быть на первом месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.