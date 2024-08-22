Сотрудники ГИБДД проверили школьные автобусы перед учебным годом

Сотрудники госавтоинспекции проверяют исправность тормозной системы, состояние внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, которые влияют на безопасность. Также они проверяют, есть ли у водителей медицинские справки и действующие договоры с организациями, имеющими собственную производственно-техническую базу.

Кроме того, автоинспекторы размещают в салонах транспортных средств тематические памятки. Они предназначены для юных пассажиров, чтобы те могли самостоятельно изучать правила безопасного поведения на дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.