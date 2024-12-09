Сотрудники ДПС Щелкова провели массовые проверки водителей

7 и 8 декабря сотрудники пятого батальона дорожно-постовой службы провели масштабные проверки водителей на выявление нетрезвых водителей и соблюдение правил перевозки детей в автомобиле в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе профилактических мероприятий щелковские автоинспекторы напомнили водителям об ответственности за вышеуказанные нарушения и разъяснили, какие детские кресла необходимо использовать. В конце профилактических бесед водителям вручили памятки и световозвращающие элементы. Всего в ходе рейда было проверено более 100 автомобилей, и выявлено одно нарушение правил перевозки детей (часть 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

Госавтоинспекция напоминает: детей младше 7 лет нужно перевозить в специальном удерживающем устройстве, которое соответствует росту и весу ребенка. Если ребенку исполнилось 7 лет, его можно перевозить на заднем пассажирском сиденье без детского кресла, но с использованием ремня безопасности. А вот на переднем сиденье до 12 лет необходимо обязательно использовать детское кресло.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.