Служба помощи при ДТП в Подмосковье за неделю помогла более 6 тысяч водителей

Служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области за минувшую неделю оказала поддержку 6 352 водителям, в том числе участникам 3 176 аварий без пострадавших, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 1 261 случае помощь в оформлении ДТП оказали в специализированных центрах, а 460 водителей оформили «Европротоколы» с помощью консультаций по горячей линии.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили, что при поломке или ДТП без пострадавших необходимо покинуть автомобиль и перейти в безопасное место, после чего обратиться по номеру 112 для получения дальнейших инструкций.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье предоставляет бесплатные консультации по телефону круглосуточно, а также очную помощь в 16 центрах, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00.

