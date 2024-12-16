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Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам более 3,3 тыс аварий

За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 3 328 ДТП без пострадавших, что на 217 ДТП больше по сравнению с показателями предыдущей недели. Квалифицированную помощь оказали 6 656 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 388 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 438 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье.

Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00.

Ближайший к вам стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.