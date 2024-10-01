сегодня в 16:36

Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам более 2,8 тыс аварий

За минувшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 832 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 245 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 296 аварий оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». Всего квалифицированную помощь получили 5 664 водителя.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье.

Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.