Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам более 2,2 тыс аварий

За минувшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 270 ДТП, что на 34 ДТП больше по сравнению с показателями предыдущей недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 932 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 848 аварий оформили «европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». Всего квалифицированную помощь получили 4 540 водителей.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.