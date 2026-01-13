Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла более 4,2 тыс водителей за праздники

С 1 по 11 января служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области оказала поддержку 8 552 водителям, из них участникам 4 276 аварий без пострадавших, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Участникам 1 358 ДТП сотрудники службы помогли оформить происшествия в специальных центрах, а еще 529 водителей воспользовались консультациями по «горячей линии» для оформления европротоколов.

В ведомстве напомнили, что при поломке автомобиля или ДТП без пострадавших необходимо покинуть машину, отойти за пределы проезжей части и только после этого обращаться за помощью по номеру 112. Операторы подскажут порядок действий и помогут найти ближайший центр.

Служба оказывает бесплатную дистанционную консультацию по телефону круглосуточно, а также очную помощь в 16 центрах, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.