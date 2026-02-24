Служба помощи при ДТП в Подмосковье обработала 5,4 тыс аварий за неделю

Служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области за прошедшую неделю приняла обращения по 5 390 авариям без пострадавших. Водители получили консультации и помощь в оформлении документов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За отчетный период на горячую линию обратились участники 5 390 ДТП без пострадавших, что на пять случаев больше, чем неделей ранее. Всего специалисты проконсультировали 10 780 водителей.

В центрах помощи при ДТП поддержку в оформлении аварий получили участники 1 969 происшествий. Еще в 669 случаях водители оформили европротоколы при содействии операторов горячей линии.

В ведомстве призвали автомобилистов быть особенно внимательными во время снегопада. При поломке или ДТП водителям рекомендуют покинуть автомобиль и отойти в безопасное место за пределы проезжей части, после чего обратиться по номеру 112 для получения дальнейших инструкций.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье оказывает бесплатную дистанционную поддержку круглосуточно, а также очную помощь в 16 центрах, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.