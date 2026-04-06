Служба помощи при ДТП обработала 2,7 тыс аварий в Подмосковье

Служба помощи при ДТП за минувшую неделю помогла участникам 2 704 аварий без пострадавших в Подмосковье. Это на 293 случая меньше, чем неделей ранее. Поддержку получили 5 408 водителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты оказывали консультации по горячей линии и в 16 стационарных центрах помощи. Водителям разъясняли порядок действий и помогали оформить документы, в том числе по европротоколу. Это позволяет сократить время нахождения на месте происшествия и снизить риск повторных аварий.

Служба работает круглосуточно и объединяет горячую линию и центры помощи. Сотрудники сопровождают участников ДТП на всех этапах первичных действий и помогают избежать распространенных ошибок при оформлении аварий без пострадавших.

В ведомстве напомнили, что после ДТП или поломки автомобиля не следует оставаться в машине на проезжей части. Необходимо перейти в безопасное место за пределами дороги и позвонить по номеру 112. Операторы подскажут дальнейший порядок действий и помогут с оформлением происшествия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.