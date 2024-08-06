Скоростной режим ограничат на участке федеральной трассы М-2 «Крым»

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В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий выполняется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на участке федеральной автодороги М-2 «Крым», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 25 августа на участке с 21,8 по 108 км скоростной режим движения транспортных средств составит 90 км/ч.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и учитывать планируемые изменения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.