Скидки до 50%: россияне бросились скупать билеты по акции у «Аэрофлота»

Россияне проявили чрезвычайно высокий интерес к онлайн-распродаже билетов «Аэрофлота». Акция со скидками, которые доходят до 50%, проводится 22 и 23 октября, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Распродажа стартовала в полночь. В пик сайт авиакомпании посетили около 300 тыс. уникальных пользователей, что в 10 раз больше, чем в моменты высокой нагрузки на ресурс.

Многие клиенты «Аэрофлота» сразу переходили в форму оплаты билетов, в связи с этим могла ненадолго упасть скорость обработки данных.

Наибольшей популярностью у пассажиров среди внутренних направлений пользуются Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи и Челябинск. По международным направлениям чаще бронировали билеты в Мале, Дубай, Стамбул, Дели и на Пхукет.

Ранее эксперт по внутреннему и международному туризму uletai-travel Юлия Шамова рассказала, что на ноябрьские праздники лучше всего выбрать короткие маршруты по России — Казань, Нижний Новгород или города Золотого кольца.

