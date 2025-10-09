Синоптик посоветовал москвичам не торопиться переобувать свои автомобили
Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителям российской столицы еще рано менять летнюю резину на зимнюю на своих автомобилях.
«Вкраплений мозаичного мокрого снега в обложные дожди среднесуточная температура в ближайшие 2 недели устойчиво не будет опускаться ниже критериальных для авторезины +5 градусов, да и снежный покров не прогнозируется», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что снег может выпасть в Москве уже в этом месяце, но устойчивого покрова ждать еще не стоит.
