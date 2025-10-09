Синоптик посоветовал москвичам не торопиться переобувать свои автомобили

Синоптик Тишковец: москвичам еще рано менять летнюю резину на зимнюю

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителям российской столицы еще рано менять летнюю резину на зимнюю на своих автомобилях.

«Вкраплений мозаичного мокрого снега в обложные дожди среднесуточная температура в ближайшие 2 недели устойчиво не будет опускаться ниже критериальных для авторезины +5 градусов, да и снежный покров не прогнозируется», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что снег может выпасть в Москве уже в этом месяце, но устойчивого покрова ждать еще не стоит.

Какой будет погода в октябре 2025 на территории столицы и Московской области, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.