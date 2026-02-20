Шутить не запретят: что будет с мемом «Можно, а зачем?» компании «АвтоВАЗ»

Регистрация фразы «Можно, а зачем?» в качестве товарного знака не повлияет на возможность использовать ее в интернете, сообщила РИАМО юрист WOWBLOGGER Анна Рязанова.

«Эффект для бренда может быть как положительным, так и отрицательным — все зависит от того, как это будет обыграно маркетологами и восприниматься целевой аудиторией. Кроме того, важно понимать: даже если знак зарегистрируют, это не означает, что „АвтоВАЗ запретит людям произносить фразу в жизни или шутить в интернете“, — сказала Рязанова.

Она пояснила, что товарный знак работает прежде всего против неконтролируемого коммерческого использования — когда фразу размещают на товарах, в рекламе или продают с ней продукцию в тех классах, где есть регистрация.

«Сама по себе регистрация товарного знака никак не влияет на продажи автомобилей. Но тут важно, что заявка подана по широкому перечню классов: не только для автомобилей, но и для мерча (одежда и обувь), мероприятий, рекламы. Это означает, что компания рассматривает фразу как потенциальный коммерческий бренд», — отметила юрист.

Рязанова добавила, что «АвтоВАЗ» сможет монетизировать фразу через мерч, лимитированные коллекции игрушек, сувениров, коллаборации и другие маркетинговые активности.

Ранее стало известно, что компания «АвтоВАЗ» регистрирует товарный знак «Можно, а зачем?». Фраза стала мемом и активно употребляется в Сети.

Во время одного из интервью у директора «АвтоВАЗа» по продуктам Олега Груненкова спросили, можно ли сделать аналог BMW 5. Тот ответил: «Можно. А зачем?». Заявление стало вирусным, слоган — народным.

