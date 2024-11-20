Школьникам Королева напомнили о правилах безопасности на дороге и ж/д путях

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма с учениками школ Королева провели профилактические беседы. Главная цель таких уроков — это закрепление знаний безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте. Школьникам были разъяснены правила безопасного поведения вблизи проезжей части, в несанкционированных переходах вблизи железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также детям напомнили, что прежде чем начать движение, необходимо убедиться в отсутствии транспорта и только после этого переходить проезжую часть. Ребята узнали, что такое безопасный маршрут, для чего нужны световозвращающие элементы на одежде и как они помогают пешеходам в темное время суток.

На железнодорожных станциях также важно помнить о правилах безопасного поведения. Находясь на платформе, следует стоять за линией безопасности и не приближаться к краю платформы, особенно когда приближается поезд. Необходимо помнить, что поезда могут двигаться быстро и без предупреждения.

Также акцентировалось внимание на том, что переходить железнодорожные пути нужно только в обустроенных местах — подземных или надземных переходах. Кроме того, детям напомнили, что на станции нельзя играть, бегать и создавать шум, чтобы не отвлекать машинистов и не нарушать порядок.

В завершение беседы школьники подтвердили, что будут внимательнее на дороге и всегда следовать правилам дорожного движения. Также они отметили важность соблюдения правил на железнодорожных станциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.