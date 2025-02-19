Схему московского метро сделали на арабском языке

В столичном метро появилась схема на арабском языке. Она выполнена в бумажном формате на листе А3, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что московское метро — одно из самых популярных в мире. По поручению мэра столицы Сергея Собянина его делают удобным для пассажиров, в том числе зарубежных туристов. Специально для гостей с Ближнего Востока схему метро перевели на арабский язык.

Она доступна на более чем 30 стойках «Живое общение». Благодаря бумажному формату пассажирам будет удобно брать ее с собой. Схема складывается гармошкой. Кроме того, на ней хорошо видны все символы, так как она большая.

Переводя схему, специалисты воспользовались комбинированным методом. Они применили смысловой принцип и транслитерацию. Благодаря этому арабоязычные путешественники станут лучше ориентироваться в транспорте и в мегаполисе.

Также схема представлена в электронном варианте. Ознакомиться с ней можно на Едином транспортном портале.

Ранее схему также перевели на китайский язык. Ее получили уже более 2 тыс. пассажиров Мосметро.