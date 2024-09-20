Схема движения на Осташковском шоссе в Мытищах изменится с 23 сентября

На Осташковском шоссе в Мытищах с 23 сентября по 30 октября изменится схема движения транспорта на время дорожных работ на транспортной развязке в районе п. Мебельной Фабрики, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В рамках строительства Мытищинской хорды будут сооружать съезд транспортной развязки на подъезде к п. Мебельной Фабрики и его примыкание к Осташковскому шоссе, а также реконструировать часть шоссе.

Движение транспорта будет осуществляться в 2 полосы (по одной в каждом направлении), закрывается крайняя правая полоса к магазину «Дикси» в направлении д. Пирогово.

Полностью завершить работы по строительству Мытищинской хорды, в том числе по организации движения в соответствии с проектом, планируется к концу 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.