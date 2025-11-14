Схема движения изменится на участке трассы М‑7 в Подмосковье

На федеральной трассе М-7 «Волга» в городе Ногинске изменится схема движения , сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по восстановлению работоспособности светофорного объекта на 49-м км Горьковского шоссе на перекрестке с улицей Магистральной временно запрещены левые повороты.

Ближайший разворот в направлении Москвы предусмотрен на разворотной петле на 47-м км Горьковского шоссе. Ближайший разворот в обратном направлении (в направлении города Владимира) предусмотрен на транспортной развязке на 52-м км шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ежедневно региональные автобусы перевозят около 2 млн пассажиров.

«Нашим жителям важно быть мобильными и активными, быстро и с комфортом добираться из точки А в точку Б. Мы стараемся, чтобы общественный транспорт в регионе соответствовал их запросам, становился более современным и надежным», — сказал Воробьев.