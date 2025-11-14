Схема движения изменится на участке трассы М‑7 в Подмосковье
На федеральной трассе М-7 «Волга» в городе Ногинске изменится схема движения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по восстановлению работоспособности светофорного объекта на 49-м км Горьковского шоссе на перекрестке с улицей Магистральной временно запрещены левые повороты.
Ближайший разворот в направлении Москвы предусмотрен на разворотной петле на 47-м км Горьковского шоссе. Ближайший разворот в обратном направлении (в направлении города Владимира) предусмотрен на транспортной развязке на 52-м км шоссе.
