Шейкин: увеличение штрафов для самокатчиков скоро рассмотрят в ГД во 2 чтении

Госдума РФ планирует в ближайшее время рассмотреть во втором чтении законопроект об увеличении штрафов для самокатчиков, сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

«В 2024 году нами с коллегами был разработан законопроект об увеличении ответственности за нарушения (при вождении СИМ — ред.), а также были введены новые составы», — сказал Шейкин.

По его словам, законопроект прошел первое чтение, ко второму в него внесено множество поправок.

«На сегодняшний день законопроект находится в Государственной думе и, надеюсь, будет рассмотрен в ближайшее время», — отметил Шейкин.

Он напомнил, что в 2023 году законотворцы закрепили за электросамокатами и моноколесами понятие «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ) в Правилах дорожного движения.