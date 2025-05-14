SHAMAN стал первым пассажиром, прибывшим в новый терминал аэропорта Минвод

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) оказался в числе первых пассажиров, прилетевших 14 мая в новый терминал аэропорта Минеральных Вод, став свидетелем его открытия, сообщает «Победа 26» .

Исполнитель прилетел на Ставрополье, чтобы провести концерт в краевой столице.

Губернатор Владимир Владимиров официально объявил о начале работы нового терминала. Прибывший артист поприветствовал главу Ставропольского края при входе в здание.

В аэропорту подготовили праздничные мероприятия по случаю открытия. Наряду с губернатором в торжественной церемонии участвовали полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Владимир Надыкто, глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов и генеральный директор компании «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич.