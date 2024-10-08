Съезд с Рогачевского шоссе открыт досрочно в Лобне
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В рамках строительства Северного обхода Лобни досрочно открыли съезд с Рогачевского на Краснополянское шоссе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города. Время выезда из Лобни сократится на десять минут.
Специалисты продолжают укладывать асфальтовое покрытие на путепроводе через Рогачевское и Краснополянское шоссе. До конца этого года планируют завершить реконструкцию участка Краснополянского шоссе, обустроить пешеходную зону, линию наружного освещения, переустроить инженерные коммуникации.
Следующим этапом продолжения Северного обхода станет строительство съезда с Красполянского шоссе на улицу Гагарина, который позволит вывести потоки грузового транспорта из города. Работы уже идут.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.