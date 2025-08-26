Серьезный сбой на МЦД-1: поезд насмерть сбил девушку

Сбитая поездом девушка погибла сразу же. Судя по кадрам с места случившегося, сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и дорожные рабочие.

«Серьезный сбой случился на МЦД-1», — пишет издание.

Прочие подробности произошедшего выясняются.

Накануне, 25 августа, на западе Москвы произошла авария, в результате которой погиб 57-летний бизнесмен Сергей Белюскин. По словам источника SHOT, предприниматель управлял своей иномаркой Aston Martin, и во время поездки у него остановилось сердце. После этого машина на высокой скорости влетела в дорожный отбойник в районе Живописного моста.