Серьезный сбой на МЦД-1: поезд насмерть сбил девушку
Фото - © Медиасток.рф
Поезд насмерть сбил девушку, переходившую пути у станции Дегунино Савеловского направления МЖД. В результате внештатной ситуации на МЦД-1 произошел сбой, сообщает «МК: срочные новости».
Сбитая поездом девушка погибла сразу же. Судя по кадрам с места случившегося, сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и дорожные рабочие.
«Серьезный сбой случился на МЦД-1», — пишет издание.
Прочие подробности произошедшего выясняются.
Накануне, 25 августа, на западе Москвы произошла авария, в результате которой погиб 57-летний бизнесмен Сергей Белюскин. По словам источника SHOT, предприниматель управлял своей иномаркой Aston Martin, и во время поездки у него остановилось сердце. После этого машина на высокой скорости влетела в дорожный отбойник в районе Живописного моста.