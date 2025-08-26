Серьезный сбой на МЦД-1: поезд насмерть сбил девушку

Поезд насмерть сбил девушку и вызвал сбой на МЦД-1
Поезд насмерть сбил девушку, переходившую пути у станции Дегунино Савеловского направления МЖД. В результате внештатной ситуации на МЦД-1 произошел сбой, сообщает «МК: срочные новости».

Сбитая поездом девушка погибла сразу же. Судя по кадрам с места случившегося, сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и дорожные рабочие.

«Серьезный сбой случился на МЦД-1», — пишет издание.

Прочие подробности произошедшего выясняются.

