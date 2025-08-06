Сбой в управлении багажной системы произошел в аэропорту Пулково

Пресс-служба петербургского аэропорта Пулково сообщила в Telegram-канале о техническом сбое в управлении багажной системы воздушной гавани. Он был зафиксирован в период с 11:00 до 13:00.

Всего сбой повлиял на 20 рейсов. Из-за неполадок багаж не был загружен до конца. Некоторые пассажиры столкнулись с тем, что не получили свои вещи.

Представители аэропорта договариваются с авиакомпаниями, чтобы те отправили багаж в кратчайшие сроки. Вещи пассажиров будут доставлены в аэропорты назначения ближайшими рейсами.

В Пулкове принесли гражданам извинения за доставленные неудобства. Также там порекомендовали обращаться в розыск багажа в аэропорту назначения в случае, если вещи так и не удалось получить.

Ранее в столичном аэропорту Внуково компания AJet отменила рейс из-за того, что пилоту стало плохо, а замену ему не нашли. Ожидающим вылета рейса заявили, что нужно возвращать билеты.