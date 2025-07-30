Сбой в системе управления полетами вызвал хаос в британских аэропортах

Технический сбой парализовал работу авиационной системы Великобритании. Многочисленные рейсы по всей стране были отменены или отложены, об этом пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

Авиадиспетчерская служба Британии заявляет, что система уже восстановлена, однако последствия сбоя продолжают ощущаться в разных регионах страны.

Пассажиры в Ливерпуле, Бирмингеме, Манчестере и Эдинбурге столкнулись с отменой запланированных вылетов.

Особенно пострадал лондонский аэропорт Гатвик, администрация которого сообщила, что все международные рейсы оказались затронуты неполадками в системе контроля воздушного движения.