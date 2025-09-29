сегодня в 09:57

Сбой в движении поездов произошел на «фиолетовой» ветке метро Москвы

В понедельник утром на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки случился сбой в движении поездов, сообщает «Осторожно, Москва» .

Как рассказали пассажиры, сбой произошел на станции «Таганская». Официальная информация о его причинах на данный момент отсутствует.

Обстановку на станции сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что в результате случившегося на платформе собралась огромная толпа людей.

Также переполнены и вагоны состава, стоящего на «Таганской» с открытыми дверьми.

