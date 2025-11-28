Сбой в движении электричек произошел на Ярославском направлении МЖД
В первой половине дня 28 ноября в Москве на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) стали задерживаться электрички. Причиной всему стала неисправность устройства безопасности одного из локомотивов, сообщает «Подслушано электрички Москвы».
Предварительно известно, что зафиксирована неисправность устройств безопасности локомотива ЭП2К-495, следующего с поездом 102. Из-за этого произошло опоздание на 1 час.
Другие поезда прибывают на свои станции с опозданием от 40 минут до 1 часа.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.