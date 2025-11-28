сегодня в 12:00

Сбой в движении электричек произошел на Ярославском направлении МЖД

В первой половине дня 28 ноября в Москве на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) стали задерживаться электрички. Причиной всему стала неисправность устройства безопасности одного из локомотивов, сообщает «Подслушано электрички Москвы» .

Предварительно известно, что зафиксирована неисправность устройств безопасности локомотива ЭП2К-495, следующего с поездом 102. Из-за этого произошло опоздание на 1 час.

Другие поезда прибывают на свои станции с опозданием от 40 минут до 1 часа.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

