Сбой произошел на Кольцевой линии метро из-за человека на пути
В среду днем на Кольцевой линии столичного метрополитена произошел сбой из-за человека на пути. Интервалы движения поездов увеличены по часовой стрелке, сообщает столичный Дептранс.
«На Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути», — говорится в сообщении.
Сведения о состоянии попавшего на пути пассажира уточняются.
UPD: На Кольцевой линии по часовой стрелке нет движения составов. По данным СМИ, пассажир упал на рельсы на «Краснопресненской».